Первый снег ожидается в Приморье на этой неделе

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Резкое похолодание ожидается в Приморье на предстоящей неделе. На севере края может пройти снег с дождем, в других районах ожидаются дожди, возможны и грозы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

После малооблачного и теплого понедельника уже в конце дня во вторник, 26 сентября, Приморье накроют атмосферные фронты циклона, смещающегося над северными районами Хабаровского края и Якутией. В крае пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Вслед за холодным фронтом на край устремится холодная воздушная масса, к среде температурный фон понизится на 5−8 градусов.

В середине недели над Хабаровским краем и Амурской областью установится мощный холодный тропосферный вихрь. В отдельные периоды с прохождением вторичных холодных разделов на севере Приморья будут наблюдаться осадки. Так как в нижней тропосфере температура воздуха понизится с нынешних +9…+12°С до 0…-3°С, осадки будут носить смешанный характер (дождь со снегом, мокрый снег). На отдельных участках дорог возможны гололёдные явления.

Во второй половине недели в Приморье в дневные часы воздух будет прогреваться от +7°С на севере до +18°С на юге.