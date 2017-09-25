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11:56 (мск), источник: Новый Калининград

С начала года в Калининградской области смертность превысила рождаемость в 1,2 раза

В Калининградской области по итогам восьми месяцев уровень смертности превысил показатели рождаемости в 1,2 раза.

Источник: Новый Калининград

Естественная убыль населения, как отмечено в ежемесячном сборнике материалов регионального управления Федеральной службы статистики, составила 815 человек.

Это произошло за счет снижения числа родившихся в регионе за отчетный период на 752 человека, и увеличения количества смертей от болезни сердца (+195) и онкологии (+42).

В целом же население региона, несмотря на рост естественной убыли, увеличилось на 4748 человек. Это произошло только за счет внешней миграции. Из других регионов за 8 месяцев в Калининградскую область переехало 8611 человек (уехало 6315 человек), из стран СНГ — 5708 человек (уехало 2209 человек).

Отметим, что в целом на 1 августа в Калининградской области было зарегистрировано 991009 человек.

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