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11:55 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре состоится открытие Фонда «Еврейская книга»

Мероприятие пройдет в областной библиотеке.

27 сентября в 16:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие Фонда «Еврейская книга».

Поводом к открытию стала инициатива президента киноклуба «Ракурс» Михаила Куперберга, принявшего решение передать книги и граммофонные пластинки на языке идиш, а также исследования о еврейской культуре из личной библиотеки в фонд СОУНБ.

Дирекция библиотеки с благодарностью приняла этот дар и предложила создать специальный фонд, которым могли бы воспользоваться как носители языка, так и исследователи, занимающиеся историей еврейской культуры.

Символично, что церемония открытия Фонда пройдет в первые дни нового 5778 года по еврейскому календарю. Дирекция библиотеки надеется, что инициатива получит развитие и к созданию Фонда присоединятся как самарские жители, так и благотворительные организации.

В церемонии открытия примут участие реб Александр Гольденгерш, руководитель городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут лаам (Культура народу)» Марк Коган, активисты еврейских национально-культурных центров Самары, ансамбль клезмерской музыки «Алия».

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