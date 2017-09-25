В Самаре состоится открытие Фонда «Еврейская книга»
Мероприятие пройдет в областной библиотеке.
Мероприятие пройдет в областной библиотеке.
27 сентября в 16:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие Фонда «Еврейская книга».
Поводом к открытию стала инициатива президента киноклуба «Ракурс» Михаила Куперберга, принявшего решение передать книги и граммофонные пластинки на языке идиш, а также исследования о еврейской культуре из личной библиотеки в фонд СОУНБ.
Дирекция библиотеки с благодарностью приняла этот дар и предложила создать специальный фонд, которым могли бы воспользоваться как носители языка, так и исследователи, занимающиеся историей еврейской культуры.
Символично, что церемония открытия Фонда пройдет в первые дни нового 5778 года по еврейскому календарю. Дирекция библиотеки надеется, что инициатива получит развитие и к созданию Фонда присоединятся как самарские жители, так и благотворительные организации.
В церемонии открытия примут участие реб Александр Гольденгерш, руководитель городской еврейской