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11:20 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские коммунальщики готовятся запустить отопление на 4—5 октября

Городские объекты почти на 100% готовы к новой зиме.

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице практически все объекты готовы к запуску отопления. Тепло в квартиры жителей Хабаровска начнёт поступать традиционно после того, как в течение пяти дней среднесуточная начало октября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Традиционно запуск отопления у нас в городе происходит 4—5 октября. Мы ориентируемся на этот режим. Сейчас нормативных требований о том температурном режиме, при котором требуется запускать отопление, сейчас нет. Мы используем тот опыт, который накопили», — рассказал корреспонденту агентства первый заместитель мэра города по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

По его словам, на улице пока достаточно тепло, чтобы говорить о запуске отопления в ближайшие дни. К концу текущей недели картина станет более ясной. Когда температура воздуха в течение нескольких дней ночью будет составлять +2…+3 градуса, а после полудня — ниже +12, то в администрации города пройдёт совещание и мэр Александр Соколов вынесет постановление о запуске тепла.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в крае отопительный сезон стартовал уже в трёх районах: Аяно-Майском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском. Там начали подавать тепло в здания социальных объектов. Кроме того, с прошлого года появилось новое правило: запустить отопление в жилых домах можно ещё и по просьбе жильцов, если те составили обращение к местным властям.

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