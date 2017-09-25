Хабаровские коммунальщики готовятся запустить отопление на 4—5 октября

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице практически все объекты готовы к запуску отопления. Тепло в квартиры жителей Хабаровска начнёт поступать традиционно после того, как в течение пяти дней среднесуточная начало октября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Традиционно запуск отопления у нас в городе происходит 4—5 октября . Мы ориентируемся на этот режим. Сейчас нормативных требований о том температурном режиме, при котором требуется запускать отопление, сейчас нет. Мы используем тот опыт, который накопили», — рассказал корреспонденту агентства первый заместитель мэра города по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

По его словам, на улице пока достаточно тепло, чтобы говорить о запуске отопления в ближайшие дни. К концу текущей недели картина станет более ясной. Когда температура воздуха в течение нескольких дней ночью будет составлять +2…+3 градуса, а после полудня — ниже +12, то в администрации города пройдёт совещание и мэр Александр Соколов вынесет постановление о запуске тепла.