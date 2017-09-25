Во Владивостоке открылся второй фестиваль «Дни Эрмитажа»

Во Владивостоке в понедельник 25 сентября открылся второй фестиваль «Дни Эрмитажа». Для гостей на этот раз подготовили виртуальные экскурсии по музею, выставку художественной фотографии, а также мастер-классы и лектории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На площадке второго фестиваля «Дни Эрмитажа», который пройдёт во Владивостоке с 25 сентября по 1 октября, гостям впервые покажут пилотный проект «Зал Юпитера». Благодаря кинотеатру виртуальной реальности можно будет посмотреть фильм «Эрмитаж» — об истории музея расскажет заслуженный артист РФ Константин Хабенский.

В стенах Владивостокского Эрмитажа также состоится выставка художественной фотографии «Изящная классика», запланированы лектории и мастер-классы.