Во Владивостоке открылся второй фестиваль «Дни Эрмитажа»
Об истории музея гостям расскажет Константин Хабенский.
Об истории музея гостям расскажет Константин Хабенский.
Во Владивостоке в понедельник 25 сентября открылся второй фестиваль «Дни Эрмитажа». Для гостей на этот раз подготовили виртуальные экскурсии по музею, выставку художественной фотографии, а также
На площадке второго фестиваля «Дни Эрмитажа», который пройдёт во Владивостоке с 25 сентября по 1 октября, гостям впервые покажут пилотный проект «Зал Юпитера». Благодаря кинотеатру виртуальной реальности можно будет посмотреть фильм «Эрмитаж» — об истории музея расскажет заслуженный артист РФ Константин Хабенский.
В стенах Владивостокского Эрмитажа также состоится выставка художественной фотографии «Изящная классика», запланированы лектории и
Как сообщало ИА REGNUM, поручение о создании во Владивостоке филиалов крупнейших музеев дал президент России Владимир Путин. Так, соглашение о создании филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке было подписано 31 августа, её открытие запланировано на ноябрь 2017 года.