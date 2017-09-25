Самарские приставы отправили на родину 27 нелегальных мигрантов

Как сообщают в ведомстве, работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат их на историческую Родину за их счет. Такой метод работы достигается, в том числе, и благодаря взаимодействию руководства управления службы судебных приставов с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.

Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.