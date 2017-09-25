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12:43 (мск), источник: НИА Самара

Завершен демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС в центре Самары

Объект будет построен на условиях софинансирования областного бюджета и инвестора проекта.

Источник: РИА "Новости"

Надземная часть самарского Ледового дворца спорта была снесена ГК «КрашМаш» меньше чем за неделю в рамках первого этапа демонтажных работ. Весь процесс по подготовке площадки к будущему строительству компания завершит в октябре 2017 года.

На данный момент специалистами ГК «КрашМаш» уже осуществлён надземный демонтаж основного корпуса Ледового дворца. В настоящее время ГК «КрашМаш», в рамках второго этапа демонтажа, выполняет разборку фундаментов механизированным способом, а также осуществляет утилизацию строительного мусора на специализированный полигон. Сроки выполнения работ по демонтажу такого крупного объекта составляют всего 1 месяц, сообщает ГК «КрашМаш».

По планам правительства Самарской области уже в следующем году на месте демонтированного сооружения появится современный многофункциональный комплекс, включающий основную арену, тренировочный лед и площадку для керлинга, тренировочные, баскетбольные, хореографические и тренажерный залы. Его площадь будет почти в два раза больше предыдущего и составит более 21,5 тыс. кв. м. Он будет вмещать 5, 5 тыс. зрителей. Помимо того, проектом предусмотрен подземный паркинг на 600−800 машиномест.

Напомним, Ледовый дворец спорта ЦСК ВВС был построен в 1966 году. На момент строительства и до начала XXI века он был единственным крытым ледовым катком и дворцом спорта в Самаре. Его общая площадь составляла 12,7 тысячи кв. м, он вмещал 3 тысячи зрителей. В нем тренировались и соревновались самарские хоккеисты и фигуристы, в том числе воспитанники школ олимпийского резерва. Вместе с тем хоккейный клуб ЦСК ВВС проводил тренировки и домашние матчи. На сцене проходили и культурно-развлекательные мероприятия: концерты и показы кинофильмов. Так, в 1967 году концерт советского поэта и актёра Владимира Высоцкого посетили больше 6 тысяч самарцев. В честь этого события был установлен памятник Владимиру Семеновичу. Правительством Самарской области принято решение на время сноса объекта и строительства нового спорткомплекса демонтировать мемориал, а впоследствии его вернут на прежнее место.

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