Завершен демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС в центре Самары

Источник: РИА "Новости"

Надземная часть самарского Ледового дворца спорта была снесена ГК «КрашМаш» меньше чем за неделю в рамках первого этапа демонтажных работ. Весь процесс по подготовке площадки к будущему строительству компания завершит в октябре 2017 года.

На данный момент специалистами ГК «КрашМаш» уже осуществлён надземный демонтаж основного корпуса Ледового дворца. В настоящее время ГК «КрашМаш», в рамках второго этапа демонтажа, выполняет разборку фундаментов механизированным способом, а также осуществляет утилизацию строительного мусора на специализированный полигон. Сроки выполнения работ по демонтажу такого крупного объекта составляют всего 1 месяц, сообщает ГК «КрашМаш».

По планам правительства Самарской области уже в следующем году на месте демонтированного сооружения появится современный многофункциональный комплекс, включающий основную арену, тренировочный лед и площадку для керлинга, тренировочные, баскетбольные, хореографические и тренажерный залы. Его площадь будет почти в два раза больше предыдущего и составит более 21,5 тыс. кв. м. Он будет вмещать 5, 5 тыс. зрителей. Помимо того, проектом предусмотрен подземный паркинг на 600−800 машиномест.