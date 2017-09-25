В Иркутске отремонтировали памятник Леониду Гайдаю
Скульптурную композицию, посвящённую фильмам Леонида Гайдая, которая стоит на площади около цирка в Иркутске, отремонтировали.
Скульптурную композицию, посвящённую фильмам Леонида Гайдая, которая стоит на площади около цирка в Иркутске, отремонтировали.
Об этом сообщает 25 сентября 2017 года
Работы выполнялись под руководством скульптора из
Напомним, что церемония открытия памятника состоялась в октябре 2012 года. Скульптурная композиция из четырех фигур отлита из бронзы, её вес составляет более 5 тонн. С момента установки на памятник неоднократно покушались вандалы.