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14:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске отремонтировали памятник Леониду Гайдаю

Скульптурную композицию, посвящённую фильмам Леонида Гайдая, которая стоит на площади около цирка в Иркутске, отремонтировали.

Об этом сообщает 25 сентября 2017 года пресс-служба администрации города со ссылкой на комитет градостроительной политики. В рамках муниципально-частного партнерства восстановлены уничтоженные вандалами руки Труса и Балбеса, галстук скульптуры Труса, псу Барбосу вернули динамит, также выровняли бронзовый памятник режиссёра.

Работы выполнялись под руководством скульптора из Улан-Удэ — автора композиции Александра Смирнова.

Напомним, что церемония открытия памятника состоялась в октябре 2012 года. Скульптурная композиция из четырех фигур отлита из бронзы, её вес составляет более 5 тонн. С момента установки на памятник неоднократно покушались вандалы.

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