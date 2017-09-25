Власти Хабаровского края: Проблема Амурского лимана раздута и преувеличена

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Председатель комитета по рыбному хозяйству Минприроды Хабаровского края Кирилл Фирсов убежден: проблема Амурского лимана, уже вылившаяся в петиции на имя президента РФ Владимира Путина, раздута и преувеличена. Но вопросы есть и их необходимо решать — только с помощью науки. Низкие подходы лосося в 2017 году могут быть вызваны наводнением 2013 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Хабаровском крае не стихает шумиха вокруг Амурского лимана. Жители Николаевского и Ульчского районов написали обращение к президенту России с просьбой о запрете рыбалки в низовьях Амура сроком на 8 лет.

В обоснование своих требований люди приводят примеры: «промысловики перегородили “заездками” лиман. Рыба через него не проходит и не попадает в нерестилища. А какая проходит, та вся битая, нежизнеспособная».

Если проблему с установкой «заездок» в комитете по рыбному хозяйству Хабаровского края считают надуманной и раздутой, хотя и видят в ряде случаев необходимость ограничения применения этого орудия лова, то другое орудие лова попало под пристальное внимание регионального минприроды. Речь о так называемых «жаберных» или дрифтерных сетях.

Еще одна проблема волнует сегодня региональные власти куда больше, чем ситуация с «заездками» на Амурском лимане. Это проблема браконьерского промысла.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты в Хабаровском крае потребовали запретить вылов лосося в Амурском лимане сроком на 8 лет. Нерыбный год вызывает раздражение у жителей региона. На стихийных рынках Хабаровска появилась свежая кета, при этом в магазинах, в рамках программы «Доступная рыба», лосось заветренный и битый. Люди покупают у браконьеров рыбу без документов, в городской мэрии пеняют, что это неправильно.