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11:18 (мск), источник: Вести - Пермь

В Чердыни открыли Невский проспект

В Чердыни в субботу прошел городской праздник, на котором открыли реконструированный «Невский проспект».

Источник: Вести - Пермь

На севере Прикамья, в Чердыни, в субботу прошел городской праздник, на котором открыли реконструированный «Невский проспект» — одно из самых популярных мест для прогулок местный жителей. Начался фестиваль с освящения купели.

В программе мероприятия также — фотосалон «Ретро», чайная, мастерская по чеканке монет, танцевальная площадка, благотворительная площадка «Возрождение», мастерская художника, смотровая площадка «Подзорная труба», стена легенд Перми Великой (Юргановская улица, 69). В Чердынском краеведческом музее открылась выставка «Мифы и легенды Перми Великой».

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