Памятник казакам-переселенцам открыли в станице Раевской под Новороссийском
Событие приурочили к празднованию 155 лет со дня снования поселения.
Событие приурочили к празднованию 155 лет со дня снования поселения.
Юбилей станицы Раевской отметили в минувшие выходные. 155 лет назад, в 1862 году, в станицу приехали
«По случаю юбилея основания станицы Раевской здесь собрались не только местные жители, но и казаки Черноморцы из Адлера, Сочи, Туапсе, Геленджика и, конечно, Новороссийска. И в этом нет ничего удивительно, ведь станица Раевская считается исконно казачьей. Ее основали 229
На самом монументе имена и фамилии основателей станицы. На обратной стороне памятника с помощью рельефной кладки изображена карта освоения кубанской земли. У подножья этого памятника заложили капсулу для потомков, которую вскроют только через 20 лет.