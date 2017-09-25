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11:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Памятник казакам-переселенцам открыли в станице Раевской под Новороссийском

Событие приурочили к празднованию 155 лет со дня снования поселения.

Юбилей станицы Раевской отметили в минувшие выходные. 155 лет назад, в 1862 году, в станицу приехали казаки-переселенцы. Именно им посвятили памятник, который открыли в честь праздника.

«По случаю юбилея основания станицы Раевской здесь собрались не только местные жители, но и казаки Черноморцы из Адлера, Сочи, Туапсе, Геленджика и, конечно, Новороссийска. И в этом нет ничего удивительно, ведь станица Раевская считается исконно казачьей. Ее основали 229 казаков-переселенцев еще в далеком 1862 году», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

На самом монументе имена и фамилии основателей станицы. На обратной стороне памятника с помощью рельефной кладки изображена карта освоения кубанской земли. У подножья этого памятника заложили капсулу для потомков, которую вскроют только через 20 лет.

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