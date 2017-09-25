Памятник казакам-переселенцам открыли в станице Раевской под Новороссийском

Юбилей станицы Раевской отметили в минувшие выходные. 155 лет назад, в 1862 году, в станицу приехали казаки-переселенцы. Именно им посвятили памятник, который открыли в честь праздника.

«По случаю юбилея основания станицы Раевской здесь собрались не только местные жители, но и казаки Черноморцы из Адлера, Сочи, Туапсе, Геленджика и, конечно, Новороссийска. И в этом нет ничего удивительно, ведь станица Раевская считается исконно казачьей. Ее основали 229 казаков-переселенцев еще в далеком 1862 году», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.