Горожане покажут ярким #депрессивныйХабаровск

Напомним, ведущая «Вести-ФМ» в радиоэфире сказала о том, что Хабаровск является серым городом с депрессивной обстановкой, на который «без слез не взглянешь». Молодёжная палата не согласилась с таким высказыванием и запустила фотоконкурс в социальной сети ВКонтакте.

«Главный параметр — это должно быть своё фото любого красивого места Хабаровска. Победителя определим голосованием в нашей группе “Общественная молодежная палата при Хабаровской городской думе” во ВКонтакте. Все работы, соответствующие требованиям, будут выставлены. Если фото будет слишком много, то проведем заочный этап, в ходе которого жюри определит лучшие работы, которые будут выставлены на голосование. Отмечу, что можно выставлять несколько работ, но на голосование, в таком случае, выставим лучшую из этих фото, обсудив это с автором. Размещать нужно яркие фотографии красивых мест нашего любимого города с хештегом #ДепрессивныйХабаровск. Такой хештег обусловлен сатирой над словами журналистки», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» председатель молодежной палаты при Гордуме Владислав Кушниренко.