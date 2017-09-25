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11:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Горожане покажут ярким #депрессивныйХабаровск

Фотоконкурс в сети запустила молодёжная палата при гордуме.

Молодёжная палата при городской думе Хабаровска объявила фотоконкурс #ДепрессивныйХабаровск. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», именно так решила сатирически ответить журналистке Анне Шафран местная молодёжь.

Напомним, ведущая «Вести-ФМ» в радиоэфире сказала о том, что Хабаровск является серым городом с депрессивной обстановкой, на который «без слез не взглянешь». Молодёжная палата не согласилась с таким высказыванием и запустила фотоконкурс в социальной сети ВКонтакте.

«Главный параметр — это должно быть своё фото любого красивого места Хабаровска. Победителя определим голосованием в нашей группе “Общественная молодежная палата при Хабаровской городской думе” во ВКонтакте. Все работы, соответствующие требованиям, будут выставлены. Если фото будет слишком много, то проведем заочный этап, в ходе которого жюри определит лучшие работы, которые будут выставлены на голосование. Отмечу, что можно выставлять несколько работ, но на голосование, в таком случае, выставим лучшую из этих фото, обсудив это с автором. Размещать нужно яркие фотографии красивых мест нашего любимого города с хештегом #ДепрессивныйХабаровск. Такой хештег обусловлен сатирой над словами журналистки», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» председатель молодежной палаты при Гордуме Владислав Кушниренко.

Голосование состоится 5 октября. После его проведения лучшие публикации получат ценные призы.

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