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11:26 (мск), источник: СуперОмск

Омичам разрешат обналичивать маткапитал досрочно

На заседании комитета по социальной политике омского Заксобрания был рассмотрен проект областного закона «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».

Проектом закона предлагается частично снять действующее ограничение на реализацию права на получение регионального маткапитала.

Семьям, в которых родился третий и последующий ребенок предложено разрешить обналичивать материнский капитал раньше, чем детям исполнится три года только в том случае, если они намерены потратить эти средства на газификацию своего жилья.

Проект закона предложено принять сразу во всех чтениях. На суд областного парламента он будет вынесен на первом заседании ЗС после отпуска — 28 сентября.

Напомним, тратить региональный материнский капитал на газификацию в Омской области разрешено с 2016 года. Законопроект внес глава региона Виктор Назаров.

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