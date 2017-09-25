Крым вошел в тройку самых счастливых регионов России

Этот рейтинг составили специалисты компании «Медиалогия» по так называемому индексу счастья. Аналитики посчитали, как часто субъекты Российской Федерации в социальных сетях упоминаются в «счастливом» контексте — со словом счастье, его производных и синонимов. Всего было проанализировано больше одного миллиона сообщений в соцмедиа.