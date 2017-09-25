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11:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Крым вошел в тройку самых счастливых регионов России

В лидерах Москва и Санкт-Петербург.

Источник: РИА "Новости"

Крым занял третью строчку рейтинга «счастливых» регионов страны, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.

Этот рейтинг составили специалисты компании «Медиалогия» по так называемому индексу счастья. Аналитики посчитали, как часто субъекты Российской Федерации в социальных сетях упоминаются в «счастливом» контексте — со словом счастье, его производных и синонимов. Всего было проанализировано больше одного миллиона сообщений в соцмедиа.

Так Москва стала абсолютным лидером с 20,02% «счастливых упоминаний», далее Санкт-Петербург — 14,31%. Крым упоминается в «счастливом» контексте в 3,83%, и это третий показатель. На четвертой строчке -Новсибирская область и замыкает пятерку — Татарстан.

Кстати, тройка лидеров за лето не изменилась. Правда, проценты, например, в июле были повыше. Крым со счастьем упоминался в 4,09%.

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