Крым вошел в тройку самых счастливых регионов России
В лидерах Москва и
В лидерах Москва и
Крым занял третью строчку рейтинга «счастливых» регионов страны, сразу после Москвы и
Этот рейтинг составили специалисты компании «Медиалогия» по так называемому индексу счастья. Аналитики посчитали, как часто субъекты Российской Федерации в социальных сетях упоминаются в «счастливом» контексте — со словом счастье, его производных и синонимов. Всего было проанализировано больше одного миллиона сообщений в соцмедиа.
Так Москва стала абсолютным лидером с 20,02% «счастливых упоминаний», далее
Кстати, тройка лидеров за лето не изменилась. Правда, проценты, например, в июле были повыше. Крым со счастьем упоминался в 4,09%.