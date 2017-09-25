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11:44 (мск), источник: Интерфакс

В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Атмосферное давление на станции ВДНХ в 8:00 понедельника достигло 766,6 мм ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 761 мм рт. ст. 2 м/с

По данным наблюдений, был перекрыт не только максимум для 25 сентября, но и максимум всего месяца. До этого он принадлежал 1973 году и составлял 766,1 мм рт. ст.

Рекордно высокое давление сохранится в Москве 26 и 27 сентября. Не исключено, что и новый месячный максимум атмосферного давления будет перекрыт, прогнозируют синоптики.

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