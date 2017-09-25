Близится день передачи апелляций по делу хабаровских живодеров в Хабаровский краевой суд
По данным районного суда, всего подано пять апелляционных жалоб.
По данным районного суда, всего подано пять апелляционных жалоб.
Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.
Все ближе и ближе дата передачи апелляционных жалоб по делу хабаровских живодеров на рассмотрение в следующую судебную инстанцию — Хабаровский краевой суд. Поступило пять апелляционных и от осужденных, и от потерпевших, сообщил корр. ИА AmurMedia помощник председателя суда Индустриального района Хабаровска Александр Маслов.
— В начале октября материалы дела вместе со всеми поступившими апелляционными жалобами будут переданы на рассмотрение в краевой суд, — сообщил Александр Маслов.
В настоящий момент, по его словам, в районный суд уже подано пять апелляционных жалоб.
— Три апелляционных жалобы поступили от каждого из осужденных: Орловой, Савченко и Смышляева. Плюс есть жалобы от адвоката Смышляева и адвоката одной из потерпевших, — пересчитал Александр Маслов. — От прокуратуры представления не было, они ничего не обжаловали.
Напомним, суд признал молодых хабаровчан виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Алену Савченко осудили на 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы, Виктору Смышляеву — в виде 3 лет лишения свободы.