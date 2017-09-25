Гособвинение попросило приобщить к делу Поплавского экспертизу в восьми томах
Теперь обвиняемому в растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума предстоит изыскать время для изучения документа.
Теперь обвиняемому в растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума предстоит изыскать время для изучения документа.
Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.
Гособвинение попросило приобщить к делу
Комплексную экспертизу на основе изъятых в ходе обысков документов готовили с 2014 года эксперты различных НИИ и ведомств. Восьмитомник поступил в прокуратуру Приморского края еще в июне, но приобщить его к делу в качестве доказательства вины Поплавского решили только сейчас.
Защита подсудимого отметила, что рассмотреть ходатайство по существу можно будет только после ознакомления с этой экспертизой, которая, к тому же, проведена не в рамках рассматриваемого уголовного дела.
«Восемь томов — это не просто беллетристика
Представитель прокуратуры пояснила, что только порядка 20-ти страниц последнего тома относится к рассматриваемому делу Поплавского. С учетом этого суд объявил перерыв и через 1,5 часа вернулся к рассмотрению ходатайства. Меньше вопросов, в том числе процессуальных, к этому времени у защиты не стало. К примеру, в соответствии с чем проводилась экспертиза, в рамках чего, соблюдены ли сроки, предупреждены ли были эксперты о даче ложного заключения
Сам подсудимый отметил, что заявленные в заключении эксперта факты «выходят за рамки предъявленного обвинения».
Выслушав доводы сторон, суд приобщил восемь томов экспертизы к делу Поплавского, пояснив, что никто не мешает Поплавскому и его адвокатам знакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме. Помимо этого, экспертиза, согласно принципу гласности, будет исследована в рамках слушаний. И до удаления суда в совещательную комнату у сторон будет возможность ходатайствовать о признании тех или иных доказательств недопустимыми.
Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование