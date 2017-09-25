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11:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гособвинение попросило приобщить к делу Поплавского экспертизу в восьми томах

Теперь обвиняемому в растрате более 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума предстоит изыскать время для изучения документа.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Гособвинение попросило приобщить к делу экс-главы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрея Поплавского экспертизу в восьми томах, которую готовили три года. Фрунзенский суд Владивостока ходатайство удовлетворил, разрешив перед этим стороне защиты и обвиняемому ознакомиться с выводами экспертов, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Комплексную экспертизу на основе изъятых в ходе обысков документов готовили с 2014 года эксперты различных НИИ и ведомств. Восьмитомник поступил в прокуратуру Приморского края еще в июне, но приобщить его к делу в качестве доказательства вины Поплавского решили только сейчас.

Защита подсудимого отметила, что рассмотреть ходатайство по существу можно будет только после ознакомления с этой экспертизой, которая, к тому же, проведена не в рамках рассматриваемого уголовного дела.

«Восемь томов — это не просто беллетристика какая-нибудь, — подчеркнул Андрей Поплавский. — Это цифры, документы, выводы. Надо понять правомерность проведения и правильность экспертизы, чтобы давать пояснения о возможности или невозможности приобщения материалов. Прошу дать время для ознакомления с 8-ю томами».

Представитель прокуратуры пояснила, что только порядка 20-ти страниц последнего тома относится к рассматриваемому делу Поплавского. С учетом этого суд объявил перерыв и через 1,5 часа вернулся к рассмотрению ходатайства. Меньше вопросов, в том числе процессуальных, к этому времени у защиты не стало. К примеру, в соответствии с чем проводилась экспертиза, в рамках чего, соблюдены ли сроки, предупреждены ли были эксперты о даче ложного заключения и т. п. Адвокаты и Поплавский настаивали на ознакомлении с выводами не только одного эксперта, а с результатами комплексной экспертизы в целом. К тому же им предоставлена копия заключения эксперта без каких-либо печатей. «Приобщение виртуального заключения нарушит права Поплавского», — заявил один из правозащитников.

Сам подсудимый отметил, что заявленные в заключении эксперта факты «выходят за рамки предъявленного обвинения».

Выслушав доводы сторон, суд приобщил восемь томов экспертизы к делу Поплавского, пояснив, что никто не мешает Поплавскому и его адвокатам знакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме. Помимо этого, экспертиза, согласно принципу гласности, будет исследована в рамках слушаний. И до удаления суда в совещательную комнату у сторон будет возможность ходатайствовать о признании тех или иных доказательств недопустимыми.

Напомним, по версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

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