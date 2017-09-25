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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Двое юношей ради фотосессии забрались на телебашню в Екатеринбурге, они задержаны

Екатеринбург. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудник Росгвардии задержали двух восемнадцатилетних жителей Екатеринбурга, забравшихся на конструкцию телебашни, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области в понедельник.

По данным ведомства, информация о том, что на территории государственной телерадиокомпании «Урал» на телебашню забрались двое парней, поступила утром 25 сентября. Правоохранители вызвали на место экипаж медицины катастроф и сотрудников МЧС России.

«Тем временем, молодые люди, закончив фотосессию, ради которой, по всей вероятности, они и забрались на конструкцию телебашни, самостоятельно спустились вниз и сдались сотрудникам Росгвардии», — говорится в пресс-релизе.

Молодых людей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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