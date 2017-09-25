Двое юношей ради фотосессии забрались на телебашню в Екатеринбурге, они задержаны
Екатеринбург. 25 сентября.
Екатеринбург. 25 сентября.
По данным ведомства, информация о том, что на территории государственной телерадиокомпании «Урал» на телебашню забрались двое парней, поступила утром 25 сентября. Правоохранители вызвали на место экипаж медицины катастроф и сотрудников МЧС России.
«Тем временем, молодые люди, закончив фотосессию, ради которой, по всей вероятности, они и забрались на конструкцию телебашни, самостоятельно спустились вниз и сдались сотрудникам Росгвардии», — говорится в
Молодых людей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.