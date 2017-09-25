Сильный ветер до 27 м/с ожидается в Крыму до выходных
25 сентября.
25 сентября.
«По данным федерального государственного бюджетного учреждения “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”,
Спасатели просят жителей Крыма и отдыхающих не выходить в море в шторм и отложить туристические походы. На улице следует держаться подальше от линий электропередачи и больших деревьев, не следует парковать рядом с ними автомобили.
Крымчанам также советуют убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы.
Керченская паромная переправа — основная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и материковой частью России, полнедели может работать с перебоями (вплоть до полной остановки)