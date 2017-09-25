Сильный ветер до 27 м/с ожидается в Крыму до выходных

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«По данным федерального государственного бюджетного учреждения “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 26—29 сентября в Крыму ожидается очень сильный северо-восточный ветер 22−27 м/с», — говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по республике.

Спасатели просят жителей Крыма и отдыхающих не выходить в море в шторм и отложить туристические походы. На улице следует держаться подальше от линий электропередачи и больших деревьев, не следует парковать рядом с ними автомобили.

Крымчанам также советуют убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы.