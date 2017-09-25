Медведь станет фирменным для Хабаровского края в Сочи

Логотипом и частью фирменного стиля команды региона для участия во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи станет медведь, об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Его выбрало экспертное жюри из 30 предложенных вариантов. Медведь станет основным логотипом. По рекомендации жюри он был немного доработан и будет использоваться на форме делегации. Кроме того, эксперты выбрали надпись “Хабаровский край” красивым шрифтом. Её будут использовать на сувенирной продукции», — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в комитете по молодёжной политике регионального правительства.

Агентство сообщало, что участие в конкурсе по разработке фирменного стиля приняли более 20 человек в возрасте от 15 до 31 лет. Наибольшей популярностью у авторов пользовались дальневосточные флора и фауна. Претенденты на победу использовали в своих проектах изображения амурского тигра, белогрудого медведя, различных видов рыб, хвойных деревьев и краснокнижного лотоса. Награждение победителей пройдёт в начале октября.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи. Программа XIX фестиваля предполагает разнообразные площадки, в том числе панельные дискуссии и открытые лектории на актуальные темы молодёжной политики и международных отношений, спортивные состязания и ряд культурных мероприятий. В состав делегации от Хабаровского края войдут 55 представителя в возрасте от 18 до 30 лет.