Пограничники задержали мужчину, который по пути в Крым обошел украинский КПП

По данным Погрануправления, 32-летний гражданин России следовал со стороны сопредельного государства, где беспрепятственно обошел украинских пограничников и продолжил движение в сторону Крыма, намереваясь обойти еще и российский пункт пропуска «Армянск». Крымские стражи границы задержали ходока и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

За последнюю неделю, это уже второй гражданин, попытавшийся обойти пограничные пункты пропуска и, впоследствии, задержанный крымскими силовиками. Так, на прошлой неделе сотрудники Погрануправления задержали россиянина, который пытался попасть на Украину в обход пункта пропуска «Армянск». Как выяснилось, молодой человек находился под следствием за кражу и под подпиской о невыезде. В итоге против него возбудили еще одно уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы.