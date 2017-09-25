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12:36 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Ученые ВолГу проведут цикл лекций в рамках фестиваля науки

Ученые ВолГУ подготовили к фестивалю науки 0+, который пройдет в Волгограде 7 и 8 октября, ряд лекций на самые разнообразные темы.

Составлением генеалогического древа предлагают заняться всем, интересующимся историей своего рода, в Краеведческом музее 7 октября с 14 до 15.40. В том же месте чуть позже расскажут о местных растениях Красной книги и аспектах природоохранной деятельности в Волгограде.

В это время в областной библиотеке имени Горького с 15 до 17 часов пройдут лекции для тех, кто интересуется искусством перевода.

«Лектор-провокатор», философ Андрей Макаров прочтет 8 октября в выставочном зале музея ИЗО на ул. Чуйкова лекцию «Обучение через дискуссию».

Серия лекций о будущем и его ближайших перспективах в различных сферах нашей жизни пройдет 7 и 8 октября в креативном пространстве ИКРА. Так, 7 октября с 14 до 15 часов слушателей познакомят с «Золотыми правилами покупателя» и уловками сетевых магазинов для повышения уровня продаж. В соседнем помещении пространства ИКРА в то же время состоятся лекции: «Нанотехнологии: вчера, сегодня, завтра…» и «Зайди в IT». С 15 до 16 часов там же пройдет лекция «Валюты будущего: перспективы использования криптовалют». С 16 до 17 часов гостям фестиваля науки расскажут об инноватике — образовании будущего. А в соседнем кабинете в это время пройдет лекция «Математики, шпионы и хакеры» — о кодировании и криптографии в IT.

Восьмого октября в креативном пространстве ИКРА соберутся экономисты. Всех любителей дискуссий с 16 до 17 часов приглашают поговорить на тему «Возраст выхода на пенсию в России: менять или не менять?». В соседнем кабинете с 16 до 16.30 состоится лекция «Искусственный интеллект — миф или реальность». А с 16.30 до 17 часов там же всем заинтересованным лицам расскажут о том, что же такое цифровая экономика.

В волгоградском планетарии 7 октября с 15 до 16 часов пройдет лекция «Геометрия Вселенной». А 8 октября с 13 до 14 часов в планетарии можно будет узнать, почему «Звезды как пыль…» и насколько каждый из нас состоит из звездной пыли.

С 15 до 16 часов в тот же день в планетарии расскажут, как правильно программировать микропроцессорные управляющие системы.

Вход на все лекции фестиваля науки свободный. Актуальные вопросы по теме и любознательность приветствуются.

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