Правительство РФ утвердило паспорт проекта по оздоровлению реки Волги

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, основные цели приоритетного проекта — улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счет сокращения не менее чем на 80% объема сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна. Кроме того, запланированы мероприятия по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. Срок реализации проекта — до конца 2025 года.

«Реализация приоритетного проекта позволит сократить долю загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод до 10% в 2025 году за счет применения наилучших доступных технологий по очистке», — говорится на сайте правительства.

Сообщается, что в рамках реализации проекта предстоит инвентаризировать объекты, которые оказывают негативное воздействие на водные объекты, охватить автоматизированными системами и лабораториями по контролю за составом, объемом или массой сточных вод не менее 30% таких объектов в 2018 году и 100% в 2025 году.

Соисполнителями проекта являются правительства Москвы, Московской, Нижегородской, Тверской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также республик Чувашия, Марий Эл, Татарстан и Калмыкия. Таким образом, реализация приоритетного проекта будет осуществляться через региональные проекты по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги.