СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина

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Администрация медицинского центра, где в последнее время проходила лечение 37-летняя Иман Ахмед Абдель Ати, проинформировала, что смерть пациентки наступила в результате дисфункции внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности.

О женщине, проживавшей в Александрии, стало известно в 2016 году. На тот момент ее вес достигал 500 кг. Иман Ахмед Абдель Ати 25 лет не выходила из дома. Ее родители обратились за помощью к президенту страны, когда поняли, что больше не в состоянии ухаживать за дочерью.

Вес Иман при рождении составлял 5 кг. Через несколько лет у нее диагностировали элефантиаз — слоновую болезнь, вызванную паразитарной инфекцией, в результате чего у ребенка вследствие гиперплазии кожи из-за застоя лимфы произошло отечное поражение ног. Заболевание привело к тому, что, будучи ребенком, она не могла ходить и передвигалась ползком. В 11 лет у Иман случился инсульт, и она оказалась навсегда прикована к постели. Женщина полностью зависела от своих близких, которые ее кормили, переодевали и мыли. С каждым годом вес только увеличивался.