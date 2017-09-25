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14:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Гражданка Египта, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в одной из клиник Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщило в понедельник издание Al-Watan.

Источник: Reuters

Администрация медицинского центра, где в последнее время проходила лечение 37-летняя Иман Ахмед Абдель Ати, проинформировала, что смерть пациентки наступила в результате дисфункции внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности.

О женщине, проживавшей в Александрии, стало известно в 2016 году. На тот момент ее вес достигал 500 кг. Иман Ахмед Абдель Ати 25 лет не выходила из дома. Ее родители обратились за помощью к президенту страны, когда поняли, что больше не в состоянии ухаживать за дочерью.
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Вес Иман при рождении составлял 5 кг. Через несколько лет у нее диагностировали элефантиаз — слоновую болезнь, вызванную паразитарной инфекцией, в результате чего у ребенка вследствие гиперплазии кожи из-за застоя лимфы произошло отечное поражение ног. Заболевание привело к тому, что, будучи ребенком, она не могла ходить и передвигалась ползком. В 11 лет у Иман случился инсульт, и она оказалась навсегда прикована к постели. Женщина полностью зависела от своих близких, которые ее кормили, переодевали и мыли. С каждым годом вес только увеличивался.

После того, как история Иман Ахмед Абдель Ати стала известной, специалисты из Индии предложили ей помощь. Весной 2017 года женщина была доставлена в Мумбаи, и после операции по лапароскопической рукавной резекции желудка Иман сумела за два месяца похудеть вдвое. Через несколько месяцев успешного лечения женщина была перевезена в клинику Абу-Даби, где за ней наблюдала команда из 20 врачей. Однако спасти жизнь женщины не удалось.

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