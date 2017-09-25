СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Гражданка Египта, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в одной из клиник
КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Гражданка Египта, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в одной из клиник
Администрация медицинского центра, где в последнее время проходила лечение 37-летняя Иман Ахмед Абдель Ати, проинформировала, что смерть пациентки наступила в результате дисфункции внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности.
Вес Иман при рождении составлял 5 кг. Через несколько лет у нее диагностировали элефантиаз — слоновую болезнь, вызванную паразитарной инфекцией, в результате чего у ребенка вследствие гиперплазии кожи
После того, как история Иман Ахмед Абдель Ати стала известной, специалисты из Индии предложили ей помощь. Весной 2017 года женщина была доставлена в Мумбаи, и после операции по лапароскопической рукавной резекции желудка Иман сумела за два месяца похудеть вдвое. Через несколько месяцев успешного лечения женщина была перевезена в клинику