В последние дни сентября омичей ждут снег и температура ниже нормы
Согласно прогнозам Гидрометцентра России, температура в Омской области в период с 25 сентября по 4 октября, будет в среднем на 4 градуса ниже нормы.
Согласно прогнозам Гидрометцентра России, температура в Омской области в период с 25 сентября по 4 октября, будет в среднем на 4 градуса ниже нормы.
В ближайшие дни температура воздуха в Омске будет составлять +3… +8 градусов тепла, ночью она будет падать до -4 градусов. На территории региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.
По прогнозам омских синоптиков, в последнюю неделю сентября погодные условия будут формироваться под влиянием антициклонального поля и высотной глубокой ложбины. Очег холода переместится, что вызовет заток холодной воздушной массы. Ночью температура будет опускаться ниже ноля.