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12:41 (мск), источник: СуперОмск

В последние дни сентября омичей ждут снег и температура ниже нормы

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, температура в Омской области в период с 25 сентября по 4 октября, будет в среднем на 4 градуса ниже нормы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 761 мм рт. ст. 0 м/с

В ближайшие дни температура воздуха в Омске будет составлять +3… +8 градусов тепла, ночью она будет падать до -4 градусов. На территории региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

По прогнозам омских синоптиков, в последнюю неделю сентября погодные условия будут формироваться под влиянием антициклонального поля и высотной глубокой ложбины. Очег холода переместится, что вызовет заток холодной воздушной массы. Ночью температура будет опускаться ниже ноля.

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