В Уфе предлагают установить памятник учителю начальных классов

Идею по установке памятника выразила единственный Народный учитель Российской Федерации в нашей республике, первый народный учитель РБ Лиза Агадуллина. По ее мнению, памятник скромному труженику — первой учительнице — напоминал бы все то доброе, милое, радостное и яркое, с чем связано школьное детство каждого человека. Уфимцы могли бы приходить в этот сквер и вспоминать своих первых учителей.

Варианты названий сквера и отношение к появлению здесь памятника горожане могут высказать в комментариях в группе в социальной сети «ВКонтакте».