Волгоградцев предупреждают о ложных квитанциях о замене электросчетчиков

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в МРСК Юга, мошенники в квитанциях заявляют, что горожанам срочно нужно заменить счетчики якобы в связи с истекшим сроком государственной поверки приборов учета.

«Замена счетчиков, проверка оборудования — под этими предлогами мошенники часто проникают в квартиры пожилых людей. Между тем большинство приборов учета в многоэтажках расположены на лестничных площадках, поэтому, как правило, необходимости беспокоить жильцов для проверки счетчиков у специалистов нет», — отметили в МРСК Юга.

Энергетики напоминают горожанам, что прежде чем впустить на порог незнакомца, необходимо попросить его показать удостоверение.

«Если возникло подозрение в подлинности документа — позвоните в организацию, из которой якобы пришел человек, и уточните, посылали ли они мастера», — добавили в компании.

Отметим, что счетчики требуют периодической поверки, однако, сделать это можно и нужно самостоятельно. Межповерочный интервал устанавливается заводом-изготовителем прибора учета и указан в его паспорте.