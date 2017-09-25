Велоэкскурсия по храмам Царицына пройдет в Волгограде
Волгоградская Епархия организует 1 октября велоэкскурсию по храмам Царицына, сохранившихся в Волгограде, сообщает ВДТВ.
Волгоградская Епархия организует 1 октября велоэкскурсию по храмам Царицына, сохранившихся в Волгограде, сообщает ВДТВ.
Как поясняют в
Начнется велотур по храмам в 10:30 от
Желающим принять участие в велоэкскурсии необходимо оформить заявку с пометкой «велоэкскурсия» и отослать ее электронной почтой по адресу: mvolgeparh@pravmail.ru.