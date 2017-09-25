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17:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Велоэкскурсия по храмам Царицына пройдет в Волгограде

Волгоградская Епархия организует 1 октября велоэкскурсию по храмам Царицына, сохранившихся в Волгограде, сообщает ВДТВ.

Как поясняют в пресс-службе Епархии, во время экскурсии участники посетят храм Святого Пророка Иоанна Предтечи, Троицкий храм Свято-Духова монастыря, где им покажут и зоосад, католический храм Святого Николая, храм Преподобного Сергия Радонежского.

Начнется велотур по храмам в 10:30 от Свято-Духова монастыря.

Желающим принять участие в велоэкскурсии необходимо оформить заявку с пометкой «велоэкскурсия» и отослать ее электронной почтой по адресу: mvolgeparh@pravmail.ru.

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