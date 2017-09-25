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12:51 (мск), источник: Nur.kz

Вывески на «русской латинице» появились в Шымкенте

После объявления Нурсултаном Назарбаевым о переходе на латиницу в Шымкенте стали меняться вывески. Особое удивление вызвали «Аbay parki» и «Detskii razvlekatelnyi kompleks».

О том, стоило ли так стремительно переводить эти названия, рассказали в управлении развития языков Южно-Казахстанской области, передает TVK.

Как предположил глава управления Бастар Ескараев, стараясь скорее перевести вывески, бизнесмены, видимо, не стали вдаваться в тонкости языка. Однако эта проблема требует детальной проработки специалистами.

После появления в апреле вывески многих возмутило, почему слово «парк» не переведено на казахский язык — «саябак». На это упущение предпринимателей бурно отреагировали в соцсетях.

Объяснить эту языковую путаницу тогда не смогли и в управлении языков, но и вывеску не убрали.

Более того, в городе латиницей стали писать и другие русскоязычные названия. Так появилась вывеска «detskii razvlekatelnyi kompleks», где русские слова написаны латинскими буквами. Зачем было их транскрибировать, пока неизвестно.

По словам Бастара Ескараева, который возглавил ведомство в августе этого года, почему в названии «Аbay parki» слово «парк» оставили без перевода, пока непонятно.

Это слово является интернациональным — употребляется во многих странах. Используют его в разговорной речи и в Казахстане. Поэтому прежде, чем выносить решение о некорректности этого названия, следует проконсультироваться со специалистами.

«Сейчас не могу сказать, надо изучить этот вопрос. У них тоже свои специалисты есть, есть свой отдел, надо переговорить. Они, может быть, с учеными переговорили. А я сам, как человек, думаю, что парк — на казахском «саябак» будет. Понимаете?

Я видел, они буквально поменяли на следующий день, по-моему, после объявления о латинице. Может быть это из-за спешки? Надо просто переговорить с руководством города, — сказал Ескараев.

А вот название «detskii razvlekatelnyi kompleks» глава управления языков посчитал неправильным. Во-первых, потому что кириллица продолжит использоваться в Казахстане, во-вторых, такое написание может быть ошибочным.

Но принудить предпринимателей сменить название чиновники не могут, это запрещено законодательством. Однако они проведут с ними разъяснительную работу.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переходе на латиницу к 2025 году.

Президент отметил, что к концу 2017 года в тесном взаимодействии с учеными и всеми представителями общественности необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики.

«В 2018 году необходимо приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы», — сообщил глава государства.

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