Будущим талантливым медикам в Иркутской области начнут платить дополнительную стипендию

Такой законопроект был принят 25 сентября 2017 года на сессии Законодательного собрания. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете региона. Инициаторами законопроекта, который призван привлечь талантливых студентов на работу в медучреждения Иркутской области, выступили депутаты Алексей Козюра, Андрей Лабыгин, Артём Лобков, Игорь Милостных и Владимир Новожилов.

Теперь по 5 тыс. рублей ежемесячно будут получать студенты, которые на момент окончания школы добились больших успехов в изучении предметов, имеющих значения для медицинской профессии — биология, химия, русский язык. Как отметил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андрей Лабыгин, чаще всего эти студенты уезжают учиться в другие регионы. Стипендия может стать дополнительным стимулом остаться в Приангарье. Однако чтобы получать стипендию, студенты должны каждый месяц подтверждать своё право на неё — иметь оценки «отлично» и не более 50% «хорошо», а также быть задействованы в научной работе. Студентам, заключившим договоры о целевом обучении, будут ежемесячно платить по 3 тыс. рублей. Они также должны будут подтверждать свое право на ежемесячную выплату оценками «отлично» и «хорошо».