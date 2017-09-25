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13:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Будущим талантливым медикам в Иркутской области начнут платить дополнительную стипендию

Дополнительную стипендию по 5 и 3 тыс. рублей будут выплачивать талантливым студентам-медикам и студентам по целевому набору на специальности «лечебное дело» и «педиатрия» в Иркутском государственном медицинском университете.

Такой законопроект был принят 25 сентября 2017 года на сессии Законодательного собрания. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете региона. Инициаторами законопроекта, который призван привлечь талантливых студентов на работу в медучреждения Иркутской области, выступили депутаты Алексей Козюра, Андрей Лабыгин, Артём Лобков, Игорь Милостных и Владимир Новожилов.

Теперь по 5 тыс. рублей ежемесячно будут получать студенты, которые на момент окончания школы добились больших успехов в изучении предметов, имеющих значения для медицинской профессии — биология, химия, русский язык. Как отметил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андрей Лабыгин, чаще всего эти студенты уезжают учиться в другие регионы. Стипендия может стать дополнительным стимулом остаться в Приангарье. Однако чтобы получать стипендию, студенты должны каждый месяц подтверждать своё право на неё — иметь оценки «отлично» и не более 50% «хорошо», а также быть задействованы в научной работе. Студентам, заключившим договоры о целевом обучении, будут ежемесячно платить по 3 тыс. рублей. Они также должны будут подтверждать свое право на ежемесячную выплату оценками «отлично» и «хорошо».

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин отметил, что стипендии не могут гарантировать, что после окончания обучения студент не покинет регион. Андрей Лабыгин ответил, что цель законопроекта — создать для студентов условия, чтобы они хотели остаться на постоянную работу в Иркутской области, а не заставить их работать в медучреждениях.

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