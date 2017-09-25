В Башкирии более 1100 семей претендуют на выплаты за рождение первенца‍

Всего за четыре месяца выдано 183 свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты. 11 семей уже получили данную выплату, и совсем скоро молодые родители улучшат свои жилищные условия, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

В марте глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике. Согласно документу, в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в Республике Башкортостан с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату могут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.