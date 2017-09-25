МЧС объявило экстренное предупреждение в Волгоградской области
МЧС по Волгоградской области делает экстренное предупреждение
МЧС по Волгоградской области делает экстренное предупреждение
По данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие ночи температура в регионе опуститься до -4С.
Сотрудники ведомства просят волгоградцев строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно во время обращения с печным оборудованием и электрическими калориферами.
Также в МЧС не рекомендуют просить понаблюдать за огнем детей. Важно не держать горючие вещества на предтопочном листе. Просят не использовать для розжигания бензин в доме. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и эксплуатировать ветхую электропроводку.