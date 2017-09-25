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13:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

МЧС объявило экстренное предупреждение в Волгоградской области

МЧС по Волгоградской области делает экстренное предупреждение из-за грядущих заморозков, сообщает ВДТВ.

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По данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие ночи температура в регионе опуститься до -4С.

Сотрудники ведомства просят волгоградцев строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно во время обращения с печным оборудованием и электрическими калориферами.

Также в МЧС не рекомендуют просить понаблюдать за огнем детей. Важно не держать горючие вещества на предтопочном листе. Просят не использовать для розжигания бензин в доме. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и эксплуатировать ветхую электропроводку.

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