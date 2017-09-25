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13:51 (мск), источник: РБК

Рыболовлев назвал «выдумкой» статью о своем статусе нон грата в Монако

По словам миллиардера, «медиа-диверсии» в СМИ направлены на то, чтобы отвлечь внимание о судебного процесса по делу о мошенничестве почти на миллиард евро.

Основной владелец и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев опроверг сообщение издания JDD о том, что он объявлен «персоной нон грата» при дворе князя Альбера II и может покинуть клуб.

По словам миллиардера (Forbes оценивает его состояние в $7,3 млрд), подобные сообщения являются «медиадиверсией» и «чистой выдумкой».

«В настоящее время я опровергаю необоснованные слухи и ложные утверждения по поводу моих обязательств, как руководителя футбольного клуба «Монако», — передал Рыболовлев РБК через своего представителя.

Миллиардер заверил, что продолжит прикладывать усилия для того, чтобы повысить шансы «Монако» на успех.

«Что касается медиа-диверсий вокруг моего имени, то они являются чистой выдумкой», — отметил Рыболовлев, по словам которой цель медиадиверсий состоит в том, чтобы отвлечь внимание от предъявленных Рыболовлевым властям обвинений «по факту грандиозного мошенничества на сумму почти в миллиард евро».

Рыболовлев также выразил уверенность в том, что суд поддержит его иск, подтвердив «грубейший характер» преступлений мошенников.

«Следствие по-прежнему ведется, оно позволит прояснить реальную ситуацию по всем вопросам. Манипуляции в СМИ, направленные на то, чтобы вмешаться в дела судебного ведомства напрасны. Я остаюсь спокойным и уверенным, что судьи докажут серьезность связанных с нашим делом нарушений», — пояснил Рыболовлев.

Ранее издание JDD сообщило, что на фоне судебного разбирательства Рыболовлева с арт-дилером из Швейцарии Ивом Бувье власти Монако попросили миллиардера дистанцироваться от княжества, причем сам он был «объявлен персоной нон грата» при дворе князя Монако Альбера II.

В четверг, 21 сентября, министр юстиции Монако Филипп Нармино ушел в отставку из-за сообщений о том, что он мог повлиять на ход судебного дела между Рыболовлевым и Бувье.

Бувье поставлял Рыболовлеву произведения искусства для его личной коллекции. По данным Bloomberg, Рыболовлев за время сотрудничества приобрел у Бувье произведения​ искусства на $2 млрд. В 2015 году миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве, так как, по его мнению, он переплатил за полотна около $1 млрд из-за того, что арт-дилер вводил его в заблуждение.

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