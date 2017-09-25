Рыболовлев назвал «выдумкой» статью о своем статусе нон грата в Монако
По словам миллиардера, «медиа-диверсии» в СМИ направлены на то, чтобы отвлечь внимание о судебного процесса по делу о мошенничестве почти на миллиард евро.
По словам миллиардера, «медиа-диверсии» в СМИ направлены на то, чтобы отвлечь внимание о судебного процесса по делу о мошенничестве почти на миллиард евро.
Основной владелец и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев опроверг сообщение издания JDD о том, что он объявлен «персоной нон грата» при дворе князя Альбера II и может покинуть клуб.
По словам миллиардера (Forbes оценивает его состояние в $7,3 млрд), подобные сообщения являются «медиадиверсией» и «чистой выдумкой».
«В настоящее время я опровергаю необоснованные слухи и ложные утверждения по поводу моих обязательств, как руководителя футбольного клуба «Монако», — передал Рыболовлев РБК через своего представителя.
Миллиардер заверил, что продолжит прикладывать усилия для того, чтобы повысить шансы «Монако» на успех.
«Что касается
Рыболовлев также выразил уверенность в том, что суд поддержит его иск, подтвердив «грубейший характер» преступлений мошенников.
«Следствие
Ранее издание JDD сообщило, что на фоне судебного разбирательства Рыболовлева с
В четверг, 21 сентября, министр юстиции Монако Филипп Нармино ушел в отставку
Бувье поставлял Рыболовлеву произведения искусства для его личной коллекции. По данным Bloomberg, Рыболовлев за время сотрудничества приобрел у Бувье произведения искусства на $2 млрд. В 2015 году миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве, так как, по его мнению, он переплатил за полотна около $1 млрд