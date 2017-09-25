Скончался один из авторов Генплана Екатеринбурга
В Екатеринбурге на 95-м году жизни скончался выдающийся градостроитель, один из авторов Генерального плана города Владимир Букин.
В Екатеринбурге на 95-м году жизни скончался выдающийся градостроитель, один из авторов Генерального плана города Владимир Букин.
«Дворец молодежи, Дворец спорта, Театр юного зрителя, киноконцертный театр “Космос”, площадь Советской Армии, Исторический сквер — все эти здания появились благодаря ему», — говорит зампредседателя Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов.
Владимир Букин прошел Великую Отечественную войну, после ее окончания выучился на строителя, трудился на
«Огромная его заслуга в том, что он изменил идеологию строительства городов: впервые миллионник сам разработал генплан, чего до Букина никто не делал. Обычно разработку таких проектов заказывали москвичам», — подчеркнул председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Владимир Крицкий.
Прощание с легендарным градостроителем состоится 27 сентября в 13.00 в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» на площади Субботников.