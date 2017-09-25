Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Паника в штабе Меркель: цена победы оказалась слишком высокой
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Мой ребенок не слышит: история мамы
ГД одобрила повышение одного из штрафов для водителей до 2500 руб
В РФ осудили женщину за похищение ребенка из больницы
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
Эксперт о Порошенко на Генассамблее ООН: Полная потеря реальности
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8Эрмитажные коты нашли новый дом
13:19 (мск), источник: "Российская газета"

Скончался один из авторов Генплана Екатеринбурга

В Екатеринбурге на 95-м году жизни скончался выдающийся градостроитель, один из авторов Генерального плана города Владимир Букин.

Источник: "Российская газета"

«Дворец молодежи, Дворец спорта, Театр юного зрителя, киноконцертный театр “Космос”, площадь Советской Армии, Исторический сквер — все эти здания появились благодаря ему», — говорит зампредседателя Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов.

Владимир Букин прошел Великую Отечественную войну, после ее окончания выучился на строителя, трудился на Волго-Донском канале, а затем — в Свердловске. При участии Владимира Букина в 1977—1978 годах почти 10 тысяч жителей бараков перебрались в комфортное жилье. Немало усилий он приложил и для того, чтобы включить в генплан строительство метрополитена.

«Огромная его заслуга в том, что он изменил идеологию строительства городов: впервые миллионник сам разработал генплан, чего до Букина никто не делал. Обычно разработку таких проектов заказывали москвичам», — подчеркнул председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Владимир Крицкий.

Прощание с легендарным градостроителем состоится 27 сентября в 13.00 в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» на площади Субботников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Александр Кокорин вернулся в сборную России
Стал известен вес перспективной боевой экипировки "Ратник"
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь