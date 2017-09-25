Скончался один из авторов Генплана Екатеринбурга

Источник: "Российская газета"

«Дворец молодежи, Дворец спорта, Театр юного зрителя, киноконцертный театр “Космос”, площадь Советской Армии, Исторический сквер — все эти здания появились благодаря ему», — говорит зампредседателя Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов.

Владимир Букин прошел Великую Отечественную войну, после ее окончания выучился на строителя, трудился на Волго-Донском канале, а затем — в Свердловске. При участии Владимира Букина в 1977—1978 годах почти 10 тысяч жителей бараков перебрались в комфортное жилье. Немало усилий он приложил и для того, чтобы включить в генплан строительство метрополитена.

«Огромная его заслуга в том, что он изменил идеологию строительства городов: впервые миллионник сам разработал генплан, чего до Букина никто не делал. Обычно разработку таких проектов заказывали москвичам», — подчеркнул председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Владимир Крицкий.