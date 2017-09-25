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13:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Копейском шоссе продлили ограничение движения троллейбусов

Ограничение продлится до 27 сентября.

На Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города продлевается закрытие движения троллейбусов до 27 сентября, сообщает руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ».вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении.троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская — ЧТЗ».

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