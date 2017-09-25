Омичи посмеялись над свежей разметкой на разбитой дороге

Очередной казус с разметкой в Омске. В соцсетях появилась фотография разбитого Русско-Полянского тракта: на ней видно, что дорога покрыта грязью и вся в ямах и неровностях. Однако на «убитой» дороге красуется свеженанесенная разметка.

Напомним, в этом году казусы с разметкой на «убитых» дорогах уже случались. Так, выигравшая тендеры на нанесение разметки екатеринбургская компания нанесла разметку на улице Менделеева прямо на ямы, однако департамент транспорта заверил, что фирме придется переделывать за свой счет.