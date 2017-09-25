Омичи посмеялись над свежей разметкой на разбитой дороге
Разметку нанесли на дорогу, давно и остро нуждающейся в ремонте.
Разметку нанесли на дорогу, давно и остро нуждающейся в ремонте.
Очередной казус с разметкой в Омске. В соцсетях появилась фотография разбитого
Столь яркий диссонанс вызвал у омичей смех, однако зачатую невеселый.
«Впрочем, ничего удивительного», «Русская подляна», — комментируют горожане.
Напомним, в этом году казусы с разметкой на «убитых» дорогах уже случались. Так, выигравшая тендеры на нанесение разметки екатеринбургская компания нанесла разметку на улице Менделеева прямо на ямы, однако департамент транспорта заверил, что фирме придется переделывать за свой счет.