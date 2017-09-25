Опасные магазины Кишинева: чем травят жителей столицы

Источник: Sputnik.md

Владельцу магазина грозит штраф в размере до 15 тысяч леев за выявленные сотрудниками правоохранительных органов нарушения.

В результате проверки продуктов сотрудники правоохранительных органов обнаружили в этой торговой точке, что на продажу были выставлены просроченный товары, а денежные средства не были должным образом учтены.

Кроме того, работники магазина не смогли предоставить документы о происхождении продуктов питания, найденных на складе, и документы о трудоустройстве.