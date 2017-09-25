На кузбасской трассе перевернулся микроавтобус
В результате ДТП погиб один человек, еще семь пострадали.
В результате ДТП погиб один человек, еще семь пострадали.
На трассе в Кемеровской области перевернулся микроавтобус.
Авария произошла 25 сентября около 3:30 часов на 342-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», возле поселка Успенка Кемеровского района. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
По предварительной версии, водитель «Toyota Estima» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в препятствие. В аварии погибла 38-летняя пассажирка минивэна. Сам водитель и еще 6 пассажиров получили различные травмы различной степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».