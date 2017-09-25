В республике стали в пять раз реже брать взятки

По России количество уголовных дел, возбуждённых по статье «Получение взятки», снизилось почти на 60 процентов. Башкортостан назван в числе лидеров по уменьшению этого показателя.

За первые полгода в регионе возбуждено 37 уголовных дел за взяточничество, в то время как за этот же период прошлого года таковых было 187.