В республике стали в пять раз реже брать взятки
Об этом сообщает Генпрокуратура России. Такие данные содержатся в статистическом отчёте ведомства за первое полугодие 2017-го.
Об этом сообщает Генпрокуратура России. Такие данные содержатся в статистическом отчёте ведомства за первое полугодие 2017-го.
По России количество уголовных дел, возбуждённых по статье «Получение взятки», снизилось почти на 60 процентов. Башкортостан назван в числе лидеров по уменьшению этого показателя.
За первые полгода в регионе возбуждено 37 уголовных дел за взяточничество, в то время как за этот же период прошлого года таковых было 187.