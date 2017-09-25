26 сентября в части домов Советского района Казани не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 25 сентября). 26 сентября в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
(Город Казань KZN.RU, 25 сентября). 26 сентября в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
С 9.00 26 сентября до 6.00 27 сентября воды не будет по адресам:
ул. Х. Бигичева, 35;
пер. Дуслык, 6, 8;
ул. Качаклар;
Мамадышский тракт, 34, 36;
ул. Туганлык, 10, 12.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает