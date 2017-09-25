На достройку Софийского собора в Самаре направят 119 бюджетных миллионов

На завершение строительства Софийского собора, который расположен в районе четвертой очереди набережной Волги в Самаре, из областного бюджета планируют направить 119 млн рублей. Об этом сегодня, 25 сентября, на заседании комитета губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике сообщил министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев, пишет 63.ru.

Сами работы, ориентировочно, будут закончены в 2018 году. По крайней мере, к этому времени должен быть готов фасад храма. Строительство профинансируют по программе подготовки Самары к ЧМ-2018. В нее также внесли расходы на реконструкцию мечети на улице Алексея Толстого — они составят 19,2 млн рублей.