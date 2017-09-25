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16:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В школе поселка Мошково отменили занятия из-за холода в кабинетах

В школе поселка Мошково сегодня отменили занятия. Из-за холода в кабинетах. В начальных классах уроки проводить не стали. У старшеклассников — сократили до 30 минут.

В местной Администрации «Вестям» объяснили — сегодня в котельной закончились запасы топлива, поэтому, батареи резко остыли. Газ по трубам должны были пустить еще 20 сентября. Транспортная компания затянула сроки подписания договора. Глава Мошкова пообещал, с проблемой разберется лично.

Николай Завалишин, глава р.п. Мошково: «Сегодня, я думаю, однозначно, мы ее затопим. Потому что мы не оставим просто так без внимания эту проблему. Я буду добиваться, чтобы нам открыли задвижку, и мы запустили котельную в полном объеме».

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