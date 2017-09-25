Воронежский сквер «Романовский» получил спецприз конкурса Минстроя РФ

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Сквер «Романовский» стал призером III Градостроительного конкурса Минстроя России. Застройщик получил специальный приз за «лучший пример освоения подземного пространства города» сообщила пресс-служба ДСК в понедельник, 25 сентября. По данным пресс-службы Минстроя РФ, спецприз также получила «Амбулатория с жильем для врача», которая находится в селе Костино-Отделец Терновского района.

На конкурс поступило 169 заявок из 41 региона России. Лауреатами стали крупные инфраструктурные проекты, а также проекты комплексной застройки Белгорода, Воронежа, Кемерово и других городов.