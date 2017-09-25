Воронежский сквер «Романовский» получил спецприз конкурса Минстроя РФ
Объект стал «лучшим примером освоения подземного пространства города».
Объект стал «лучшим примером освоения подземного пространства города».
Сквер «Романовский» стал призером III Градостроительного конкурса Минстроя России. Застройщик получил специальный приз за «лучший пример освоения подземного пространства города» сообщила
На конкурс поступило 169 заявок из 41 региона России. Лауреатами стали крупные инфраструктурные проекты, а также проекты комплексной застройки Белгорода, Воронежа, Кемерово и других городов.
«Романовский» создали в 2015 году. Строительство сквера над двухуровневым подземным паркингом и сохранение зеленых насаждений было обязательным условием при одобрении проекта парковки напротив многофункционального гостиничного комплекса. Зеленую зону назвали в честь улицы Романовская. Такое название носила улица Кирова с 1913 по 1934 годы.