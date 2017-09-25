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14:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский сквер «Романовский» получил спецприз конкурса Минстроя РФ

Объект стал «лучшим примером освоения подземного пространства города».

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Сквер «Романовский» стал призером III Градостроительного конкурса Минстроя России. Застройщик получил специальный приз за «лучший пример освоения подземного пространства города» сообщила пресс-служба ДСК в понедельник, 25 сентября. По данным пресс-службы Минстроя РФ, спецприз также получила «Амбулатория с жильем для врача», которая находится в селе Костино-Отделец Терновского района.

На конкурс поступило 169 заявок из 41 региона России. Лауреатами стали крупные инфраструктурные проекты, а также проекты комплексной застройки Белгорода, Воронежа, Кемерово и других городов.

«Романовский» создали в 2015 году. Строительство сквера над двухуровневым подземным паркингом и сохранение зеленых насаждений было обязательным условием при одобрении проекта парковки напротив многофункционального гостиничного комплекса. Зеленую зону назвали в честь улицы Романовская. Такое название носила улица Кирова с 1913 по 1934 годы.

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