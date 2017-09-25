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14:14 (мск), источник: РИА Новости

Названы страны, охотнее других выдающие шенгенские визы россиянам

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Италия, Греция, Франция и Чехия охотнее других стран выдают россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

По данным организации, визовые центры Франции, Чехии и Италии работают стабильнее и быстрее других, а для обращения в визовый центр Греции потребуется минимальное количество документов.

Также в АТОР рассказали, какие визовые центры наименее удобны для получения «шенгена». Отмечается, что Венгрия и Словения предусматривают подачу документов одновременно с прохождением дактилоскопии. Визовый центр Португалии требует личного присутствия заявителя, тем самым затрудняя работу турфирм.

Как подчеркнули в ассоциации, доля отказов россиянам в «шенгене» составляет всего 1 процент, что является самым низким показателем в мире.

Россия заняла 1-е место в рейтинге по числу выданных шенгенских виз
Во время загрузки произошла ошибка.
3 декабря 2016© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Шипов
Еще вопрос на какой срок. Мне лично раньше очень нравилось как выдавали Словаки и Венгры, как правило быстро и надолго, ну и Чехи тоже. Что теперь - не знаю...
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