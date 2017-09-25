Названы страны, охотнее других выдающие шенгенские визы россиянам

Источник: РИА Новости

По данным организации, визовые центры Франции, Чехии и Италии работают стабильнее и быстрее других, а для обращения в визовый центр Греции потребуется минимальное количество документов.

Также в АТОР рассказали, какие визовые центры наименее удобны для получения «шенгена». Отмечается, что Венгрия и Словения предусматривают подачу документов одновременно с прохождением дактилоскопии. Визовый центр Португалии требует личного присутствия заявителя, тем самым затрудняя работу турфирм.