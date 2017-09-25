Сына экс-губернатора Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест
По предварительной информации, мужчина избил собственного тестя (ФОТО).
По предварительной информации, мужчина избил собственного тестя (ФОТО).
Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.
Сын бывшего министра по развитию Дальнего Востока, полпреда в ДФО и
Сегодня в Железнодорожном районом суде Хабаровска решался вопрос о мере пресечения для Дмитрия Ишаева. В общей сложности заседание длилось более двух часов. По решению суда, сын
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Однако, получить оперативный комментарий от правоохранителей в день судебного разбирательства, увы, не удалось: телефон
Напомним, по информации осведомленных источников, сына бывшего министра по развитию Дальнего Востока был задержали сотрудники полиции в Хабаровске. По предварительным данным, в минувшую субботу, 23 сентября, Дмитрий Ишаева жестоко избил собственного тестя. В числе телесных повреждений, нанесенных немолодому родственнику, серьезная травма головы, а также перелом челюсти. В настоящее время потерпевший находятся в больнице.