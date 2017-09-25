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14:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сына экс-губернатора Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест

По предварительной информации, мужчина избил собственного тестя (ФОТО).

Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

Сын бывшего министра по развитию Дальнего Востока, полпреда в ДФО и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий по решению Железнодорожного районного суда в столице региона, проведет под домашним арестом два месяца. По поступившей информации, мужчина жестоко избил собственного тестя, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сегодня в Железнодорожном районом суде Хабаровска решался вопрос о мере пресечения для Дмитрия Ишаева. В общей сложности заседание длилось более двух часов. По решению суда, сын экс-губернатора Хабаровского края два месяца проведет под домашним арестом.

— Все вопросы по этому поводу выясняйте у пресс-службы Управления МВД России по Хабаровскому краю, — короткого бросил прокурор во время перерыва в ходе судебного заседания.

Однако, получить оперативный комментарий от правоохранителей в день судебного разбирательства, увы, не удалось: телефон пресс-службы безмолвствует.

Напомним, по информации осведомленных источников, сына бывшего министра по развитию Дальнего Востока был задержали сотрудники полиции в Хабаровске. По предварительным данным, в минувшую субботу, 23 сентября, Дмитрий Ишаева жестоко избил собственного тестя. В числе телесных повреждений, нанесенных немолодому родственнику, серьезная травма головы, а также перелом челюсти. В настоящее время потерпевший находятся в больнице.

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