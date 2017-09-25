Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенная Поплавская напала на оголившуюся Бузову после премии
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Водителей в России хотят обязать одевать светоотражающую одежду
Саакашвили поплатился за нелегальное пересечение границы
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Русская Кардашьян" вышла на подиум в купальнике – СМИ
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
ВДВ сошлись в противостоянии с «боевиками» на учениях - кадры
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
1035 лет назад погибла Грейс Келли
14:15 (мск), источник: АиФ Крым

Вдоль транспортных магистралей появятся деревья и цветы — глава Симферополя

Власти Симферополя запланировали проведение следующих работ: посадка деревьев и цветов вдоль транспортных магистралей, а также уход за зелеными насаждениями на городских улицах.

Глава симферопольской администрации Игорь Лукашев поручил высадить деревья и цветы вдоль транспортных магистралей, передает пресс-служба администрации крымской столицы.

Лукашев подчеркнул, что озеленение территории города — это важнейшая составляющая комплекса мероприятий по ее реконструкции.

«В данном направлении было принято решение о проведении следующих работ: посадка деревьев и цветов вдоль транспортных магистралей, уход за зелёными насаждениями на городских улицах, на территории скверов и парков, а также регулярная обрезка аварийных деревьев», — подчеркнул глава Симферополя.

Помимо этого, Лукашев поручил покрасить и побелить бордюры города.

Напомним, что новый глава горадминистрации крымской столицы был назначен 22 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Почему учёные потянулись домой в Россию
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь