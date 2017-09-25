Вдоль транспортных магистралей появятся деревья и цветы — глава Симферополя

Глава симферопольской администрации Игорь Лукашев поручил высадить деревья и цветы вдоль транспортных магистралей, передает пресс-служба администрации крымской столицы.
Лукашев подчеркнул, что озеленение территории города — это важнейшая составляющая комплекса мероприятий по ее реконструкции.
«В данном направлении было принято решение о проведении следующих работ: посадка деревьев и цветов вдоль транспортных магистралей, уход за зелёными насаждениями на городских улицах, на территории скверов и парков, а также регулярная обрезка аварийных деревьев», — подчеркнул глава Симферополя.
Помимо этого, Лукашев поручил покрасить и побелить бордюры города.
Напомним, что новый глава горадминистрации крымской столицы был назначен 22 сентября.