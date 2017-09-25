Родительские комитеты будут созданы при ФОКах Нижнего Новгорода

«Решение о создании родительских комитетов при наших физкультурно-оздоровительных комплексах вызвано тем, что поступает достаточно много обращений от жителей, в первую очередь, родителей детей, которые занимаются в ФОКах. Вопросы: а почему вечером идут именно такие занятия, почему один вид спорта есть, а другого нет? Конечно же, людям должно быть понятно формирование этих секций, распределение времени. И, главное, сами родители должны иметь возможность влиять на решения руководителя ФОКа о том что, когда и в каком количестве должно в нем происходить», — подчеркнула Елизавета Солонченко.