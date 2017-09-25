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14:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Родительские комитеты будут созданы при ФОКах Нижнего Новгорода

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы, они созданы по инициативе главы города Елизаветы Солонченко.

Согласно информации, 25 сентября в ходе оперативного совещания она поручила департаменту по спорту и молодежной политике Леониду Стрельцову ускорить работу по созданию родительских комитетов при всех городских ФОКах.

Сам же Леонид Стрельцов сообщил, что соответствующее решение уже прорабатывается и подготовлен проект положения о создании комитетов. Планируется, что они начнут работать уже в октябре.

«Решение о создании родительских комитетов при наших физкультурно-оздоровительных комплексах вызвано тем, что поступает достаточно много обращений от жителей, в первую очередь, родителей детей, которые занимаются в ФОКах. Вопросы: а почему вечером идут именно такие занятия, почему один вид спорта есть, а другого нет? Конечно же, людям должно быть понятно формирование этих секций, распределение времени. И, главное, сами родители должны иметь возможность влиять на решения руководителя ФОКа о том что, когда и в каком количестве должно в нем происходить», — подчеркнула Елизавета Солонченко.

Напомним, что Елизавета Солонченко предложила создать попечительские советы родителей при действующих ФОКах Нижнего Новгорода 30 августа.

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