Родительские комитеты будут созданы при ФОКах Нижнего Новгорода
Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы, они созданы по инициативе главы города Елизаветы Солонченко.
Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы, они созданы по инициативе главы города Елизаветы Солонченко.
Согласно информации, 25 сентября в ходе оперативного совещания она поручила департаменту по спорту и молодежной политике Леониду Стрельцову ускорить работу по созданию родительских комитетов при всех городских ФОКах.
Сам же Леонид Стрельцов сообщил, что соответствующее решение уже прорабатывается и подготовлен проект положения о создании комитетов. Планируется, что они начнут работать уже в октябре.
«Решение о создании родительских комитетов при наших
Напомним, что Елизавета Солонченко предложила создать попечительские советы родителей при действующих ФОКах Нижнего Новгорода 30 августа.