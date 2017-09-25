Свердловские мэры будут ловить бездомных собак

Отлов бродячих животных в городах и селах Среднего Урала будет на контроле региона, а ответственность за нападения собак на жителей — ляжет на власти муниципалитетов. При этом чиновники на местах должны реагировать на каждую жалобу местных жителей.

Такое решение принято 25 сентября на первом осеннем заседании Заксобрания Свердловской области. Таким образом, депутаты одобрили предложение регионального департамента ветеринарии, передает «Уралинформбюро».

Средства на отлов и содержание безнадзорных собак муниципалитеты должны выделять из собственной казны. По крайней мере, траты на эти цели из бюджета области не предусмотрены.