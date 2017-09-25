В Челябинске активно готовятся к обороне от «свиного гриппа»

Только за одну акцию в городе уже привили более двух с половиной тысяч человек. «Всего запланировано привить порядка 40% жителей Челябинска, чтобы создать достаточную иммунную прослойку и минимизировать распространение вируса среди населения. По статистике, реанимационные места в больницах занимают именно невакцинированные люди», — отметила начальник управления здравоохранения Администрации города Челябинск Наталья Горлова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, единственный доказанный метод профилактики от гриппа — вакцинация. Рекомендуется прививаться взрослым и детям, за исключением лиц, имеющих аллергию на белок, людей, имеющих определенный набор заболеваний, а также в период острого или обострения хронического заболевания.

«В прошлом году осложнений было немного, поскольку циркулировал сезонный грипп. В этом году по данным Роспотребнадзора у нас ожидается вирус гриппа H1N1, который приводит к летальным исходам», — добавила Наталья Горлова.

На сегодняшний день лечебные учреждения Челябинска к работе в период эпидемии готовы. Проводится обучение медработников, создан трехмесячный резерв как средств защиты, так и медикаментов для оказания помощи. В этом году поступило достаточно вакцины, чтобы бесплатно привить сотрудников предприятий. По предварительным заявкам вакцинальные бригады будут приезжать прямо в учреждение. Единственное условие для того, чтобы привиться без отрыва от производства, нужно набрать минимум 20 желающих.

Напомним, в субботу, 23 сентября, в крупнейших торгово-развлекательных комплексах Челябинска прошла акция’Грипп — знай врага в лицо!, где бесплатно привились 2649 человек.