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14:46 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске активно готовятся к обороне от «свиного гриппа»

В Челябинске в этом году, помимо обычного сезонного гриппа, ожидается циркуляция вируса H1N1 — «свиного гриппа». Врачи рекомендуют жителям города уже сейчас прививаться и соблюдать меры профилактики.

Только за одну акцию в городе уже привили более двух с половиной тысяч человек. «Всего запланировано привить порядка 40% жителей Челябинска, чтобы создать достаточную иммунную прослойку и минимизировать распространение вируса среди населения. По статистике, реанимационные места в больницах занимают именно невакцинированные люди», — отметила начальник управления здравоохранения Администрации города Челябинск Наталья Горлова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, единственный доказанный метод профилактики от гриппа — вакцинация. Рекомендуется прививаться взрослым и детям, за исключением лиц, имеющих аллергию на белок, людей, имеющих определенный набор заболеваний, а также в период острого или обострения хронического заболевания.

«В прошлом году осложнений было немного, поскольку циркулировал сезонный грипп. В этом году по данным Роспотребнадзора у нас ожидается вирус гриппа H1N1, который приводит к летальным исходам», — добавила Наталья Горлова.

На сегодняшний день лечебные учреждения Челябинска к работе в период эпидемии готовы. Проводится обучение медработников, создан трехмесячный резерв как средств защиты, так и медикаментов для оказания помощи. В этом году поступило достаточно вакцины, чтобы бесплатно привить сотрудников предприятий. По предварительным заявкам вакцинальные бригады будут приезжать прямо в учреждение. Единственное условие для того, чтобы привиться без отрыва от производства, нужно набрать минимум 20 желающих.

Напомним, в субботу, 23 сентября, в крупнейших торгово-развлекательных комплексах Челябинска прошла акция’Грипп — знай врага в лицо!, где бесплатно привились 2649 человек.

В этом году население прививают бесплатно отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс». Они хорошо апробированы и ежегодно модифицируются в зависимости от циркулирующего вируса и штаммов, которые прогнозируются в текущем эпидсезоне.

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