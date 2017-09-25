Башкирский язык защитят специальной акцией

В Министерстве образования Башкирии решили поддержать башкирский язык благотворительной акцией «Спасибо за родной язык».

— Если вы любите родной язык, если хотите его процветания — присоединяйтесь к нашей акции «Спасибо за родной язык». Сделайте уроки башкирского языка интересными, современными и индивидуальными, — гласит сообщение ведомства.

Участникам акции предлагают подарить школе подписку на башкирскую газету или журнал, подарить или отсканировать книгу на башкирском языке или сделать слайды с произведениями из школьной программы.

— Ваше творчество важно для развития родных языков. Записывайте профессионалов, подключайте умельцев и меценатов, — сообщили в ведомстве.